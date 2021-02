Aveva solo 16 mesi ed è morta a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto nel condominio dove abitava. Bimba cade dalle scale in un attimo di disattenzione della mamma. Subito portata in ospedale, per la piccola Emma, questo il nome della bambina, non c’è stato nulla da fare, perché le lesioni erano troppo gravi.

Fonte Pixabay

Per Emma non c’è stato niente da fare. La bambina di 16 mesi era caduta qualche giorno fa dalla rampa delle scale del condominio dove viveva con la mamma e con il papà. Le ferite erano troppo gravi.

La piccola è rimasta ricoverata in ospedale per 4 giorni. I medici speravano di poterla salvare, ma purtroppo i danni cerebrali riportati durante la caduta erano troppo gravi. La famiglia e anche tutti i condomini sono sotto choc per la tragica notizia.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, Emma si trovava con la sua mamma, intenta a chiudere la porta di casa. La bimba stava gattonando sul pianerottolo ed è bastato un attimo di distrazione della donna per l’incidente che le è stato fatale.

Emma si è arrampicata sulle scale ed è precipitata giù. Non appena avvenuto l’incidente la mamma è corsa in strada a chiedere aiuto e i soccorritori sono subito intervenuti. Ma purtroppo 5 giorni dopo il ricovero d’urgenza in ospedale, la bambina di 16 mesi è morta.

Fonte Pixabay

Bimba cade dalle scale e muore pochi giorni dopo: le indagini vanno avanti

In attesa dell’autopsia sul corpo della piccola, i medici hanno scritto che le cause del decesso sono sicuramente i danni cerebrali gravi. I Carabinieri hanno ascoltato i dottori, la mamma e anche i vicini di casa che vivono nello stesso condominio della famiglia di Emma.

Fonte Pixabay

La mamma, intanto, rischia di essere iscritta nel registro degli indagati per la morte della sua unica figlia. Si parla di un procedimento penale per omessa custodia. E anche il condominio potrebbe finire nei guai se, in seguito a controllo, le scale non risultassero a norma.