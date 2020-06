Torino, divampa incendio in un condominio: mamma si getta dal balcone con la figlia di 8 mesi Torino, incendio in un un condominio: mamma per cercare di salvarsi si è gettata dal balcone al terzo piano, con la figlia di 8 mesi

Un drammatico episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno, al quartiere Barriera di Milano, a Torino. È divampato un incendio in un condominio ed ha preso fuoco un appartamento, di una famiglia. La mamma, per cercare di salvare la sua vita e quella della figlia, si è gettata dall’appartamento al terzo piano. Sul posto, è stato chiesto l’intervento del 118 che ha pensato subito al trasporto di entrambe negli ospedali e dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per riuscire a spegnere le fiamme. Secondo le prime informazioni emerse, l’incendio sarebbe partito dall’ascensore ed entrato nella casa. Anche un’altra residente allo stesso piano, di circa 80 anni, è stata portata in ospedale, poiché rimasta intossicata dal fumo. Gli altri condomini, sono stati evacuati e portati al pronto soccorso, per tutti i controlli. Le fiamme hanno invaso la casa nel giro di pochi minuti e la mamma, di origini senegalesi, vedendosi intrappolata, ha preso la drastica decisione di gettarsi dal balcone, con la figlia di 8 mesi in braccio, facendole da scudo. Sono cadute entrambe sul marciapiede e sono rimaste gravemente ferite. A lanciare l’allarme sono stati i vicini, che hanno subito capito cosa stesse accadendo nel condominio. La donna, di circa 30 anni, è stata portata d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco. Ha riportato un grave trauma toracico con pneumotorace, fratture multiple del bacino, fratture esposte a tutti e due gli arti inferiori. Intorno alle 12 è stata portata in sala operatoria, per un delicato intervento. La bimba, invece, inizialmente è stata portata al Maria Vittoria, però vista la sua situazione neurologica è stata subito trasferita al Regina Margherita. Ora sul posto, gli inquirenti, insieme ai Vigili del Fuoco, stanno lavorando per cercare di capire come sia partito l’incendio e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio. Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI