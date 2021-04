Sono ore di ansia e disperazione quelle che stanno vivendo due genitori, per la loro bimba di 1 anno. Purtroppo dopo un attacco epilettico, è ricoverata in ospedale ed è in condizioni gravi. È in coma e i medici sono molto preoccupati per la sua situazione. Le hanno diagnosticato un problema molto serio.

Un evento terribile, che ovviamente sta mettendo in ansia tutti i familiari della piccola. Per loro, queste feste non saranno proprio come quelle che trascorrerà la maggior parte delle persone.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella mattinata di sabato 3 aprile. Tutti erano in casa e fino a quel momento, tutto stava procedendo tranquillamente.

Ad un certo punto, la bambina ha avuto un nuovo attacco epilettico e i genitori, spaventati dalla sua grave situazione, hanno deciso di portarla d’urgenza in ospedale, a Macerata.

I dottori dopo una prima visita e vista la sua condizione, hanno deciso di trasferirla al pediatrico Salesi, di Ancona, affinché potesse ricevere tutte le cure necessarie.

Una volta che è arrivata in questa struttura sanitaria, i medici l’hanno sottoposta a tutti i controlli del caso. Infatti proprio da questi esami, è emersa una terribile verità. Purtroppo la piccola è affetta da una malformazione al cervello, che le ha provocato una grave emorragia.

Bimba di 1 anno in coma: la situazione

Prima di questo tragico evento, la bambina era in cura con dei farmaci per l’epilessia. Tuttavia, nessuno si era mai reso conto della sua rara condizione.

La sua situazione è molto grave e i dottori sono preoccupati. Stanno cercando di capire come intervenire, per l’emorragia e soprattutto per aiutarla con la sua malformazione.

Anche i genitori sono spaventati da ciò che sta accadendo. Prima di questo ricovero, non avrebbero mai immaginato che la loro bimba potesse essere affetta da una condizione così rara e grave.