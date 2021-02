Dramma a Coreglia, bambina di 8 anni è scivolata mentre stava salendo su un cavallo: ricoverata in ospedale in condizioni critiche

Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 febbraio. Una bambina di soli 8 anni è caduta da un cavallo ed ha riportato un grave trauma alla testa. Al momento è ricoverata in ospedale e le sue condizioni risultano essere davvero critiche. Tuttavia per i medici, non sembra essere in pericolo di vita.

Un evento terribile, che avrebbe potuto portare a conseguenze molto gravi. Per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei presenti e dei soccorritori, la piccola probabilmente potrà tornare a casa molto presto.

In base alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 febbraio. Precisamente a Coreglia, un piccolo comune in provincia di Lucca.

Era in un’area del maneggio, in località La Villa e tutto stava procedendo normalmente. La piccola si stava divertendo a giocare con gli animali.

All’improvviso, per cause ancora da chiarire, mentre stava cercando di salire su uno dei cavalli, è scivolata a terra. Purtroppo a causa dell’impatto, ha sbattuto violentemente la testa contro l’asfalto.

I presenti sin da subito hanno cercato di capire la sua situazione, ma vista la gravità, hanno allertato in fretta il 118.

Le condizioni della bambina di 8 anni caduta da cavallo

All’arrivo dei sanitari, la piccola era priva di sensi. Per questo i medici dell’ambulanza, hanno deciso di chiedere l’intervento dell’elisoccorso Pegaso, per trasportarla in ospedale.

In attesa che arrivasse il mezzo, per fortuna la bimba si è ripresa. Vista la gravità delle sue condizioni, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Meyer di Firenze, per tutti gli accertamenti del caso.

I medici della struttura ospedaliera, hanno detto che al momento è sotto osservazione, ma non risulta essere in pericolo di vita. Tuttavia, hanno deciso di tenerla ricoverata per sottoporla a tutti i controlli necessari. Per fortuna, nonostante il grave incidente, non ha riportato conseguenze critiche.