Una tragedia devastante è capitata nei giorni scorsi in Portogallo e purtroppo a pagarne le conseguenze è stata una bimba di 10 mesi. È successo nel parcheggio di un’università vicino a Lisbona, dove il papà della piccola, docente e capo del dipartimento, ha dimenticato sua figlia in auto ed è andato a lavoro. Solo 8 ore più tardi si è reso conto di quanto era successo, ma era ormai troppo tardi.

Ancora una volta un caso di un genitore che dimentica il proprio figlio in auto. Questa volta è capitato in Portogallo, per la precisione ad Almada, vicino alla Capitale Lisbona.

Un copione che purtroppo di tanto in tanto si ripete e che in diverse occasioni si è verificato anche in Italia.

Questa volta il protagonista è stato un uomo e papà di una bimba di 10 mesi, che lo scorso martedì mattina aveva in programma di accompagnarla all’asilo nido, per poi andare a lavoro.

Forse per una dimenticanza, è invece andato direttamente a lavoro, lasciando l’auto nel parcheggio del campus della Nova School of Science and Technology University, dove è impiegato come docente e come direttore della facoltà.

La bimba di 10 mesi forse si era addormentata

Forse la piccola si era addormentata e lui, in un momento di distrazione, ha chiuso l’auto lasciandola lì intorno alle 8:00 del mattino.

La temperatura esterna, come hanno riportato i media locali, martedì era intorno ai 26°. Il che, hanno spiegato gli esperti, ne ha provocati almeno il doppio all’interno dell’abitacolo.

Il primo ad accorgersi di quello che era successo, è stato lo stesso uomo, che al ritorno nell’auto intorno alle 15:30, ha trovato la sua figlioletta esanime sui sedili posteriori.

Sempre lui ha effettuato la chiamata ai soccorsi, che subito si sono precipitati sul posto. Il loro intervento, tuttavia, si è rivelato vano, visto che per la bambina non c’era già più nulla da fare.

Sul posto, praticamente insieme ai soccorritori, è arrivata anche la moglie dell’uomo e mamma della bimba, che ha avuto un malore e che è stata aiutata dagli stessi medici.

Le autorità portoghesi hanno avviato un’inchiesta sull’accaduto, con la Polizia di Setubal che sta portando avanti le indagini coordinata dal pubblico ministero.