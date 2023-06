Le prime strazianti dichiarazioni del padre della bimba di 11 mesi morta, dopo esser rimasta chiusa in macchina per 7 lunghe ore

Sono in corso tutte le indagini per la straziante vicenda avvenuta nella tarda mattina di mercoledì 7 maggio, nella città di Roma. Un padre, appuntato scelto dei Carabinieri,, ha dimenticato la sua bimba di 11 mesi in auto ed è purtroppo deceduta.

La madre l’ha trovata per prima e nonostante le sue urla e l’intervento di un agente, per la piccola non c’era ormai più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

I fatti sono avvenuti intorno alle 14, di mercoledì 7 giugno. Precisamente nel parcheggio che si trova via Fucilieri, nel quartiere di Cecchignola, che si trova nella città di Roma.

Il padre che lavora come Carabiniere nella Direzione Generale del Personale Militare, quella mattina è uscito di casa. Ha posto la bambina nel suo seggiolino ed avrebbe dovuto portarla all’asilo, come ogni giorno.

Tuttavia, l’uomo non è mai arrivato nella scuola. La prima a fare la straziante scoperta è stata proprio la moglie. Quest’ultima quando si è recata al nido per riprendere la figlia, ha scoperto che in realtà non era mai arrivata lì.

La donna spaventata si è recata subito in quel parcheggio ed è proprio a quel punto che ha trovato la piccola, esanime, nel suo seggiolino. Un agente ha rotto il vetro e successivamente sono intervenuti i sanitari.

Le dichiarazioni del papà della bimba di 11 mesi dimenticata in auto

I medici purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvare la vita della bimba. Probabilmente è deceduta per il caldo di questi giorni, dopo esser rimasta in auto per 7 lunghe ore. Da ciò che è emerso il padre ora è indagato per il reato di abbandono di minore, nelle sue dichiarazioni al pm ha detto:

Non so cosa sia successo, ero convinto di aver lasciato Stella all’asilo, tanto che in mattinata ci eravamo sentiti con mia moglie per decidere chi andava a riprenderla.

Molto probabilmente il seggiolino non era dotato del dispositivo anti-abbandono, che avrebbe dovuto avvisare i genitori di ciò che stava accadendo. Inoltre, nella giornata di oggi, venerdì 9 giugno, dovrebbero anche eseguire l’autopsia, per capire con esattezza ciò che è successo.