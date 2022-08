Sono in corso tutte le indagini del caso per la triste vicenda che ha portato al ricovero di una bimba di appena 15 mesi. Ha iniziato a stare male dopo aver bevuto il biberon e la madre, ha scoperto che il latte che aveva appena ingerito era scaduto da circa 7 mesi. Lei lo aveva appena acquistato al supermercato.

Nonostante lo spavento iniziale, la piccola è riuscita a vomitare tutto ed ora sembra stare bene. La mamma che lavora come avvocato, una volta accertatasi delle sue buone condizioni, ha deciso di presentare una denuncia.

I fatti sono iniziati nella giornata di sabato 20 agosto. Precisamente ad Anacapri, uno dei comuni presenti sull’isola di Capri.

La mamma era andata a comprare in un supermercato del posto il latte per la sua bimba. Una volta rientrata a casa lo ha preparato e lo ha dato alla figlia. Fino a quel momento la piccola sembrava stare bene e non avere nessun tipo di problema.

Pochi minuti dopo, la bambina ha iniziato a stare male. Vomitava e piangeva disperatamente. La donna non sapendo cosa stesse accadendo, è andata a controllare la bottiglia del latte che aveva appena ingerito.

È proprio a quel punto che ha scoperto che era scaduto da circa 7 mesi. Il latte doveva essere consumato entro e non oltre, come scritto nell’etichetta, il 20 gennaio 2022.

Bimba di 15 mesi beve latte scaduto: i controlli

Nella giornata di ieri, lunedì 22 agosto dopo la denuncia della donna, i carabinieri insieme agli ispettori hanno fatto tutti i controlli a tappeto nei supermercati. Soprattutto sui banchi e i depositi alimentari.

Tuttavia, i risultati di questo controllo non sono ancora stati resi noti. Molto probabilmente saranno la Asl o le forze dell’ordine nei prossimi giorni a dare informazioni più dettagliate su quello che hanno trovato.

La piccola nonostante il grande spavento iniziale adesso sembra stare bene. Per fortuna con il vomito è riuscita a buttare fuori tutto il latte scaduto. Infatti nonostante la gravità della vicenda, ora sembra stare bene. Non ha riportato gravi conseguenze.