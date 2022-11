Vigevano, bimba di 4 anni veglia il corpo della madre per tutta la notte: ecco chi si prenderà cura di lei dopo la straziante perdita

Una vicenda davvero straziante è quella avvenuta nel comune di Vigevano. Una bimba di soli 4 anni ha vegliato il corpo della madre, ormai senza vita,, poiché era convinta che stesse dormendo. La zia quando ha capito la situazione, ha allertato i soccorsi e l’ha portata via.

Da ciò che è emerso fino ad adesso il decesso della donna, di origini albanesi è avvenuto per cause naturali. Infatti nella casa non sono emersi dettagli che fanno pensare all’intervento di terze persone.

I fatti sono avvenuti circa una settimana fa, in via Pergolesi, a Vigevano. Precisamente nella provincia di Pavia.

A dare l’allarme che era accaduto qualcosa di strano alla giovane madre, sono stati proprio i suoi colleghi. Questo perché non vedendola arrivare a lavoro e dopo aver provato a chiamarla diverse volte, si sono resi conto che il tutto era molto strano.

Per questo hanno contattato alcuni suoi familiari, tra questi proprio la sorella, che aveva le chiavi della casa, per andare a controllare.

La donna entrata in casa ha trovato la piccola completamente da sola, che era convinta che la madre stesse dormendo. Infatti appena ha aperto la porta alla zia, le ha detto: “Fai piano, sta dormendo!”

Bimba di 4 anni sola con la madre deceduta: con chi vivrà adesso

Tuttavia, la sorella nel vederla si è presto resa conto che era ormai deceduta. Ha provato lo stesso ad allertare i sanitari, ma questi ultimi non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali.

La causa dietro l’improvvisa scomparsa di questa giovane madre, potrebbe essere un arresto cardicircolatorio, che l’ha colpita proprio mentre stava dormendo. In casa non sono emersi dettagli importanti che fanno pensare all’intervento di terze persone.

La figlia che purtroppo è rimasta completamente sola, pare che ora abiti con la zia. Molto probabilmente sarà proprio questa donna a continuare ad occuparsi di lei, dopo la scomparsa della madre.