Una buona notizia è quella che riguarda la bimba di 5 anni gettata dal padre dal terrazzo della casa al primo piano. Per fortuna risulta essere fuori pericolo e la madre è con lei e non la lascia mai sola. La donna ancora sconvolta, ha voluto raccontare ciò che sta vivendo.

Il padre si stava separando dalla moglie da poco tempo, ma fino a quel giorno non ha mai mostrato gravi segni di squilibrio. Inoltre, i loro rapporti sembravano essere abbastanza normali.

La piccola stava trascorrendo le vacanza di Natale con il papà ed alla fine sarebbe tornata a casa dalla mamma. Fino a quando però non è avvenuto l’impensabile. Per fortuna nonostante ciò che ha vissuto, le sue condizioni ora risultano essere buone.

L’uomo dopo un breve controllo in ospedale, hanno disposto per lui l’arresto. Gli agenti gli hanno contestato il reato di tentato delitto della figlia, che ha solamente 5 anni. La madre intervistata dal Messaggero Veneto, ha detto:

Non ho mai avuto dubbi sul mio ex, mi sono sempre fidata si lui. Sono stata avvertita subito dai Carabinieri. Mia figlia è costantemente monitorata ed il le sono sempre accanto. Su quanto accaduto non so, io so solo che lui non ha mai dato segnale, è sempre stato a posto, corretto.

Bimba di 5 anni gettata dal terrazzo dal papà, anche il nonno ha voluto dire la sua

Il papà che ora si trova in arresto, non è ancora chiaro se abbia chiesto o meno della figlia. Tuttavia, nello stesso quotidiano anche il nonno materno, ex imprenditore nella ristorazione ora in pensione, ha dichiarato:

Quell’uomo non la rivedrà mai più. Anche se è suo padre non la vedrà più. Vogliamo le massime garanzie sul fatto che verrà piantonato in ospedale. All’inizio si è creata una gran confusione, per non conoscevamo le condizioni della piccola.