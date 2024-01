Un episodio davvero straziante è quello avvenuto la scorsa notte nella provincia di Venezia. Una bimba di soli 5 anni è stata gettata dal padre dal balcone della casa al primo piano. L’uomo successivamente ha anche cercato di togliersi la vita.

Gli agenti intervenuti, visto che le condizioni del papà non risulterebbero essere gravi, hanno disposto per lui l’arresto per il reato di tentato delitto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio. Precisamente nel piccolo comune di Conto Caomaggiore, che si trova nella provincia di Venezia.

La bambina era a casa del papà per trascorrere le vacanze natalizie. I genitori da poco tempo avevano deciso di separarsi e quindi la piccola in questi giorni era affidata a lui.

Da ciò che è emerso l’allarme è stato lanciato da alcuni vicini di casa. La coppia aveva deciso di mettere fine alla loro relazione, ma da quello che è venuto fuori tra loro fino ad oggi non risultano esserci particolari screzi.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, la scorsa notte l’uomo ha deciso di compiere un gesto estremo. Ha gettato prima la figlia dal balcone della casa al primo piano e poi ha cercato di farla finita. Anche lui si è gettato nel vuoto.

Le condizioni della bimba di 5 anni e l’arresto del padre

Gli agenti intervenuti sul posto, vista la criticità delle condizioni della bimba, hanno chiesto d’urgenza l’intervento dei sanitari. Per lei hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Da ciò che è emerso avrebbe riportato un trauma cranico. Per fortuna, dopo un primo quadro iniziale di gravità, le condizioni della bimba risulterebbero essere buone. Vicino a lei la madre, che ha ricevuto subito una chiamata da parte degli agenti, visto ciò che è successo.

Il padre nonostante la caduta, non ha riportato contusioni gravi. Per questo motivo le forze dell’ordine per lui hanno disposto l’arresto, con l’accusa di tentato delitto. Ora stanno lavorando per capire i motivi dietro questo gesto così estremo.