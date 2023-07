Donna al volante investe bimba di 6 anni a Potenza: inutile il tempestivo trasporto in ospedale, la piccola è morta poche ore dopo

Una notizia drammatica si è diffusa nelle ultime ore in tutto il paese e racconta di un terribile incidente, che purtroppo è costato la vita ad una bimba di 6 anni. La piccola, di origini ucraine e residente a Potenza insieme alla mamma e al fratellino, è stata investita da un’auto mentre faceva un giro sul suo monopattino. Indagano le autorità per chiarire la dinamica del sinistro.

Un attimo di distrazione, una drammatica fatalità che purtroppo è costata la vita ad un’anima innocente di soli 6 anni, che stava semplicemente giocando, non immaginando minimamente quello che stava per succedere.

Il dramma si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 21:00, in una delle stradine del quartiere Lucania di Potenza, capoluogo della Basilicata.

La bimba di 6 anni, le cui generalità non sono state diffuse, era di origini ucraine e, stando a quanto riportato dai media, era arrivata in Italia qualche mese fa insieme a sua mamma e al fratellino, per fuggire dalla guerra tra il loro paese e la Russia.

Era uscita, come probabilmente faceva ogni sera dopo cena, per giocare un po’ all’aria aperta con il suo monopattino. Improvvisamente un’auto è sbucata e l’ha travolta in pieno, scaraventandola a terra e facendole perdere i sensi.

Immediata la chiamata ai soccorsi e l’arrivo dei medici sul posto, che purtroppo si sono ritrovati davanti ad una situazione già molto drammatica.

Il tempestivo trasporto all’ospedale e lo sforzo immane dei dottori del San Carlo di Potenza non è purtroppo servito a nulla e poche ore dopo, durante la nottata, il cuoricino della piccola si è fermato per sempre.

Bimba di 6 anni morta a Potenza: una donna alla guida dell’auto

Sul luogo dell’incidente sono ovviamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che si sono occupati di effettuare tutti i rilievi necessari. La loro intenzione è quella di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Alla guida dell’auto che ha investito la piccola c’era una donna, che è stata anche lei soccorsa perché visibilmente sotto shock.

La conducente comunque si è subito fermata per prestare soccorso. Inoltre, è risultata negativa sia all’alcool test che ai test tossicologici.

Il dramma ricorda quanto accaduto a Casalnuovo di Napoli alcuni mesi fa. Ad aprile per l’esattezza, quando una donna sprovvista di patente che stava facendo una prova alla guida dell’auto del compagno, travolse e uccise sua figlia. Anche lei aveva solo 6 anni.