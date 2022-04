Un drammatico incidente stradale è avvenuto all’alba di domenica 24 aprile. Linda Catalano purtroppo è morta a 24 anni, mentre era in macchina con un suo amico e stavano tornando a casa. Avevano passato la serata in un locale, con il resto dei loro amici.

CREDIT: FACEBOOK

In tanti al momento sono sconvolti da questa perdita così improvvisa e straziante. L’uomo alla guida del veicolo, è ora ricoverato in ospedale, ma non risulta essere in pericolo di vita.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata all’alba di domenica 24 aprile. Precisamente lungo la strada statale 658, che collega Potenza a Melfi, all’uscita di contrada San Francesco.

I due ragazzi avevano passato la serata in un bar della zona con altri amici. Erano a bordo della Mercedes e stavano rientrando nelle loro abitazioni.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il giovane alla guida ha perso improvvisamente il controllo dei veicolo. È proprio a quel punto che si sono scontrati con il guard rail. Quest’ultimo ha praticamente infilzato l’automobile.

Di conseguenza, per liberare i due ragazzi, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Nonostante i disperati tentativi degli agenti e dei sanitari intervenuti, per la ragazza c’è stano nulla da fare. Purtroppo è morta sul colpo per i traumi riportati.

Chi era Linda Catalano, la giovane morta a 24 anni

L’automobilista era ferito e i medici lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, ma ora non risulta essere in pericolo di vita. Pare che sia risultato positivo all’alcol test. Linda era molto conosciuta nel piccolo comune in cui viveva perché molto attiva nel sociale. Era animatrice e catechista nella chiesa di San Giovanni Bosco. I suoi colleghi sui social hanno scritto:

Hai seguito la luce dell’Eterno. Umanamente facciamo fatica. Davanti al mistero della morte restiamo muti. Proviamo a credere. Stiamo provando a farci forza.