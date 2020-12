A causa di una stufa, bimba di 7 anni ustionata ricoverata d'urgenza in ospedale

Bimba di 7 anni ustionata a causa di una fiammata partita dalla stufa con cui la famiglia stava cercando di riscaldare la casa in cui abitano. La piccola è rimasta ferita gravemente ed è stata prontamente soccorsa dai soccorritori, che l’hanno portata d’urgenza in ospedale per le prime cure. Come sta la bambina?

Fonte Pixabay

L’incidente domestico è avvenuto a Piombino Dese, un comune che si trova in provincia di Padova, nel Veneto. La bambina si trovava a casa quando è stata raggiunta dalle fiamme della stufa a kerosene.

La mamma della piccola stava accendendo la stufa a kerosene presente nella sua abitazione. Mentre la donna di 42 anni procedeva come sempre per l’accensione, una fiammata ha colpito in pieno la figlia di soli 7 anni che si trovava accanto a lei.

Fonte Pixabay

Il fuoco ha attinto i vestiti della bambina e si è propagato in tutto il suo corpo, colpendola gravemente. Accortosi dell’incidente, il papà è subito intervenuto, spegnendo le fiamme dal corpo della sua bambina.

Subito i genitori hanno allertato i soccorsi e nell’abitazione sono arrivati i sanitari del Suem 118, che hanno trasportato la bambina d’urgenza all’ospedale di Padova dove si trova ancora ricoverata.

Fonte Pixabay

Quali sono le condizioni di salute della bimba di 7 anni ustionata a causa della stufa al kerosene di casa?

A causa della fiammata che ha prima colpito i suoi vestiti e poi si è propagata in tutto il corpo, i sanitari hanno deciso per il ricovero della bambina in ospedale a Padova con ustioni di secondo e di terzo grado su tutto il corpo.

Secondo fonti ospedalieri, per fortuna la bambina non sarebbe in pericolo di vita, nonostante le gravi ustioni.

Fonte YouTube Agenzia DIRE

In casa durante l’emergenza Coronavirus, gli incidenti domestici sono aumentati così come le ustioni ai danni dei bambini.