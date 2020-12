Un evento drammatico è avvenuto nella serata di sabato 19 dicembre, a Savoca, un piccolo comune in provincia di Messina. Una bimba di un anno è caduta dalla finestra della sua abitazione al secondo piano, davanti agli occhi dei genitori. Al momento è in ospedale, per tutti i controlli del caso.

Un evento drammatico, che avrebbe potuto portare a conseguenze tragiche. Per fortuna le condizioni della piccola non risultano essere molto gravi, non è in pericolo di vita.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato intorno all’ora di cena, in un’abitazione a Savoca, in provincia di Messina. I genitori erano con la bambina e stavano giocando con lei.

Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, sembrerebbe che la piccola fosse seduta proprio vicino la finestra. Improvvisamente si sono aperte le due ante e nonostante i tentativi della mamma e del padre di bloccarla, la piccola è precipitata nel vuoto.

Ha fatto un volo di circa 5 metri. I genitori si sono presto resi conto della gravità della situazione ed hanno lanciato in fretta l’allarme al 118. I sanitari sono arrivati nell’abitazione in pochi minuti.

I medici hanno trasportato d’urgenza la bimba al Policlinico di Messina, per tutti i controlli del caso ed al momento risulta essere ancora ricoverata. Stanno facendo tutti gli esami, per capire le sue condizioni di salute.

Bimba di un anno precipitata dalla finestra: le parole del sindaco

Secondo le informazioni rese note nelle ultime ore, sembrerebbe che la situazione della piccola, non risulti essere grave. Ha riportato solo una microfrattura alla mandibola, che dovrebbe guarire nel giro di poco tempo.

I genitori sono molto conosciuti in tutta la zona ed infatti, quando la comunità è venuta a conoscenza dell’episodio, hanno fatto il possibile per fargli sentire la loro vicinanza. Anche il sindaco di Savoca, Massimo Stracuzzi, ha chiamato la giovane coppia.

Ha voluto sapere le condizioni di salute della bambina. Inoltre, ha mandato alla piccola i suoi auguri di pronta guarigione. Per fortuna, non ci sono state conseguenze drammatiche, ma solo un grande spavento per i genitori e la bimba.