Una tragedia immane è avvenuta nella serata di sabato 2 settembre ed è purtroppo costata la vita ad un bimbo di 17 mesi. Il piccolo si trovava in casa insieme a sua madre quando, per cause ancora da chiarire del tutto, gli sono cadute addosso delle lastre di cartongesso. Immediata la chiamata ai soccorsi e il trasporto del bambino in ospedale, ma poche ore dopo il suo cuoricino si è fermato per sempre.

Un evento drammatico che ha sconvolto completamente la comunità di Montemurlo, piccolo comune della provincia di Prato, già noto per un’altra tragedia avvenuta nel maggio del 2021.

In quell’occasione si trattò di un incidente sul posto di lavoro, in una ditta tessile del posto, in cui perse la vita la povera Luana D’Orazio, una giovane mamma che all’epoca aveva solo 22 anni.

Questa volta si è invece trattato di un incidente domestico, a quanto pare.

Il dramma è avvenuto all’interno di un’abitazione. In una camera erano presenti dei pannelli di cartongesso, probabilmente pronti per essere utilizzati.

Nella stessa camera è entrato il piccolo e, per cause ancora da chiarire, i suddetti pannelli, circa una decina, gli sono caduti addosso.

La madre del bimbo era con lui e sebbene abbia assistito alla scena, non è riuscita ad evitare che suo figlio venisse schiacciato.

È stata lei, subito dopo, a chiamare i soccorsi e spiegare quello che era successo. I medici a bordo delle ambulanze si sono recati sul posto, hanno prelevato il piccolo e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Santo Stefano di Prato.

Il dolore per la morte del bimbo di 17 mesi

I medici di Prato hanno praticato il massaggio cardiaco al bimbo di 17 mesi e constatato che aveva una emorragia cerebrale in atto. Da lì la decisione di trasferirlo d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze.

Purtroppo ogni tentativo di salvataggio si è rivelato vano e il cuoricino del piccolo si è fermato per sempre.

Enorme il dolore in tutta Montemurlo per una tragedia così ingiusta. Simone Calamai, primo cittadino, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: