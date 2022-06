Quando si è accorto di averne causato la morte, il papà del bimbo di 18 mesi si è sparato un colpo in testa togliendosi la vita

Una tragedia devastante quella capitata nei giorni scorsi in Virginia, negli Stati Uniti d’America. Un uomo di 37 anni si è ucciso dopo che ha scoperto di aver dimenticato il figlio, un bimbo di 18 mesi, dentro l’auto sotto al sole cocente, causandone la morte. Troppo grande il dolore del papà del bambino, che si è tolto la vota sparandosi un colpo di pistola in testa.

Credit: Pixabay.com

Con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature, purtroppo, aumenta anche il numero di tragedie simili. Sono tantissimi i bimbi dimenticati nelle auto parcheggiate sotto al sole cocente, che hanno perso la vita nelle ultime settimane.

Due particolarmente tragiche sono avvenute negli Stati Uniti negli ultimi giorni.

La prima a Houston, in Texas, dove una mamma ha dimenticato per tre ore il figlio di 5 anni in auto.

La donna, di 37 anni, era intenta con la famiglia a festeggiare il compleanno della primo genita nel giardino della sua casa. Non si era ricordata, però, di aver dimenticato il figlio più piccolo chiuso nel suo suv.

Quando è andata a controllare, per il piccolo non c’era già più nulla da fare. Era morto per un malore causato dalle altissime temperature raggiunte all’interno dell’abitacolo.

Lo stesso tragico destino è toccato ad un bimbo di solo un anno e mezzo della Virginia.

Il papà del bimbo di 18 mesi si è tolto la vita

Credit: Pixabay.com

Il papà del bimbo di 18 mesi aveva dimenticato il piccolo in auto, parcheggiata sotto al sole cocente nel cortile della sua casa.

Quando si è ricordato è andato di corsa a controllare, ma come per il bambino di 5 anni del Texas, anche per lui era troppo tardi ed era già morto.

La Polizia ha ricevuto una prima telefonata che la avvisava di quanto successo al piccolo. Poco dopo, mentre gli agenti si dirigevano sul posto, hanno ricevuto un’altra chiamata.

Questa volta era per avvisarli che era morto anche l’uomo di 37 anni, il papà del bambino.

Credit: Pixabay.com

Quando sono arrivati, i poliziotti hanno trovato l’auto dell’uomo aperta e vuota. Successivamente hanno rinvenuto il corpo senza vita del bambino in casa, che presumibilmente era stato portato dentro dal papà.

Quando si è reso conto del dramma che la sua dimenticanza aveva causato, l’uomo di 37 anni non ha retto al dolore, si è diretto in un area boschiva situata dietro la sua casa e si è sparato un colpo in testa.