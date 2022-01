Napoli, bimbo di 2 anni annegato in mare: la madre fermata per omicidio volontario. Cosa è successo

Un episodio davvero terribile è avvenuto nella serata di domenica 2 dicembre 2022. Un bimbo di appena 2 anni è annegato in mare e pochi minuti dopo, alcuni passanti sono riusciti a fermare la madre, che aveva intenzione di suicidarsi. Ora la donna è accusata di omicidio volontario.

Una vicenda davvero drammatica, che ha sconvolto l’intera comunità. Gli inquirenti al momento stanno portando avanti tutte le indagini del caso ed hanno anche ascoltato i racconti di diversi testimoni.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 22.30, di domenica 2 dicembre. Precisamente in località La Scala, a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La ragazza era uscita alle 21 ed il marito era rimasto nella sua abitazione.

Alcuni passanti hanno notato una giovane che urlava. Per questo, sono accorsi per cercare di capire cosa stesse accadendo. Ma pochi istanti dopo, si sono resi conto che in acqua c’era il corpicino di un bambino.

I presenti si sono presto tuffati in mare e dopo averlo riportato sulla terra ferma, in attesa dei soccorsi, hanno avviato sin da subito le prime manovre di rianimazione. Tuttavia, nonostante l’intervento dei medici, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Il corpo ora è sotto sequestro e saranno solo gli esami del caso a dare delle risposte concrete su ciò che è successo. Gli agenti hanno posto la mamma ad interrogatorio ed ora risulta essere indiziata per l’omicidio volontario del piccolo. Lei credeva che il figlio avesse un ritardo, ma questo non è mai stato dimostrato.

Le indagini per la morte del bimbo di 2 anni annegato in mare

Ora sono in corso tutte le indagini e gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Tuttavia la ricostruzione più plausibile sembra essere quella che la donna abbia ucciso il figlio, ma pochi minuti dopo se ne sia pentita. Per questo ha iniziato ad urlare per chiedere aiuto. Ora è stata trasferita nel carcere di femminile di Pozzuoli. Durante l’interrogatorio ha anche confessato, ma ci sono ancora molti buchi nel racconto.

Gli agenti stanno ascoltando anche i racconti dei testimoni. Alcuni passanti hanno detto di aver visto una donna sconvolta, che voleva togliersi la vita. Però, nessuno sa bene cosa sia accaduto al bambino.

Nella mattinata di lunedì 3 gennaio, qualcuno ha deciso di mettere una croce di legno sul luogo dove si è consumata la tragedia.