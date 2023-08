L'auto su cui viaggiava una famiglia di senegalesi è finita fuori strada: per il più piccolo, un bimbo di 3 mesi, non c'è stato nulla da fare

Una disgrazia assolutamente ingiusta è quella che si è verificata nel pomeriggio di ieri in Gallura, in Sardegna. Un’utilitaria con a bordo una famiglia di origini senegalesi è uscita fuori strada e si è ribaltata. Nell’incidente un bimbo di 3 mesi è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto poco dopo all’ospedale di Olbia, dove era stato trasportato d’urgenza a bordo di un elisoccorso.

Credit: Vigili del Fuoco

Una tragedia devastante e ingiusta è quella che si è verificata nella giornata di ieri in Sardegna.

Erano da poco passate le 17:00 e l’auto sulla quale viaggiava una famiglia intera di origini senegalesi, è purtroppo rimasta coinvolta in un grave incidente stradale.

L’utilitaria stava percorrendo la strada statale 125 per Palau, in Gallura. Arrivata nei pressi dell’incrocio con il passaggio a livello della ferrovia a scartamento ridotto Tempio-Palau, la macchina è uscita fuori strada e si è ribaltata.

Il bimbo di 3 mesi è stato sbalzato dall’abitacolo

Credit: Vigili del Fuoco

Immediato l’intervento dei soccorritori sul posto. A bordo della vettura viaggiavano due genitori e i loro due figli, una bambina di 4 anni e un bimbo di 3 mesi.

Quest’ultimo nell’impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e le sue condizioni sono subito apparse gravissime.

Data la gravità della situazione si è reso necessario l’intervento di un elisoccorso e il trasporto urgente del piccolo all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Credit: Vigili del Fuoco

Lì i dottori hanno messo in campo tutto il loro impegno e la loro esperienza per tentare di evitare il peggio, ma il piccolo cuoricino del bimbo si è fermato per sempre.

La Procura ha avviato un’indagine e cercherà ora di chiarire la dinamica e le cause dell’incidente. Poste sotto sequestro l’automobile e la salma del bambino.

