Un ferragosto tragico quello che ha vissuto la famiglia di Margherita Cannarile, una giovane di soli 24 anni che ha perso la vita nello schianto in cui è rimasto coinvolto lo scooterone su cui viaggiava come passeggera. Alla guida del veicolo a due ruote c’era un suo amico di 29 anni, che gravemente ferito è stato ricoverato e operato nell’ospedale di Salerno.

Ancora una vittima giovanissima di un incidente stradale avvenuto in Italia. Questa volta la vittima è una ragazza di soli 24 anni e lo schianto in questione si è verificato nella mattinata di ferragosto.

Erano le prime ore del 15 agosto e Margherita viaggiava a bordo di uno scooter, un Honda Kadv, in compagnia di un suo amico, un ragazzo di 29 anni.

I due stavano percorrendo il raccordo di Salerno e Avellino e quando stavano transitando nei pressi di Fratte, per motivi ancora da accertare hanno perso il controllo della guida.

Lo scooter si è schiantato contro un muretto di cemento e l’impatto è stato violentissimo. La 24enne è stata sbalzata via ed è caduta rovinosamente sull’asfalto, in mezzo alla carreggiata. Il mezzo e il guidatore, invece, sono finiti fuori strada all’interno del canale di raccoglimento acque adiacente alla via.

Margherita Cannarile morta dopo ore di agonia

Gli automobilisti che hanno assistito attoniti alla scena hanno subito contattato i soccorritori, che immediatamente hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

I medici hanno prelevato entrambi i ragazzi e li hanno trasportati d’urgenza all’ospedale Ruggi di Salerno, dove i colleghi hanno messo in campo tutta il loro impegno per salvarli.

Alle 3:00 di notte, dopo ore di agonia, il cuore di Margherita Cannarile si è fermato per sempre. Troppo gravi i traumi riportati nello schianto.

Il 29enne, anche lui gravemente ferito, è stato operato per via delle diverse fratture riportate e ora è ancora ricoverato. I dottori escludono fortunatamente per lui il pericolo di vita.

Le autorità hanno effettuato tutti i rilievi del caso e cercheranno di chiarire ora l’esatta dinamica del sinistro e le cause che hanno portato ad esso.

Margherita era originaria della Puglia ma risiedeva a Roma da diversi anni. Sono tantissime le persone sconvolte dalla notizia della sua morte, che sui social hanno pubblicato messaggi di cordoglio.