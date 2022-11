Sono giorni di strazio e tristezza quelli che stanno vivendo i genitori e tutti i familiari del piccolo Christian Lozovyy, il bimbo di soli 15 mesi che ha perso la vita per una meningite fulminante. Il padre oltre a raccontare ciò che ha vissuto, insieme alla compagna, ha deciso di donare i suoi organi.

Per la famiglia del bimbo è un momento di profonda tristezza. Tuttavia negli ultimi tempi le condizioni del piccolo non erano molto buone, poche settimane prima aveva anche contratto il Covid.

Nazariy, il padre del piccolo, è arrivato in Italia dall’Ucraina con la compagna circa 10 anni fa. Da quel momento si sono ben integrati nella comunità. Negli ultimi giorni, i due hanno perso il loro bambino. L’uomo in un’intervista con Il Corriere della Sera ha detto:

Non so se i medici del pronto soccorso avrebbero potuto fare di più e se avessero dovuto ricoverarlo subito. Al momento io e la mia compagna non abbiamo ancora deciso se denunciare o meno. Il dolore è troppo grande, ci penseremo in seguito.