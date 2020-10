Un evento drammatico è avvenuto nella serata di martedì 27 ottobre, nella provincia di Rimini. Purtroppo un bimbo di soli 9 anni, durante un allenamento sul campo da calcio, ha avuto un grave malore ed ha perso la vita. Tutti i tentativi dei sanitari di rianimarlo, sono risultati del tutto inutili.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera comunità. Il sindaco ha deciso di pubblicare un messaggio di cordoglio per i familiari e di proclamare il lutto cittadino per il giorno dei suoi funerali.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, i fatti sono avvenuti nel centro sportivo di Villa Verrucchio, a Rimini, nel pomeriggio di martedì 27 ottobre.

Secondo ciò che hanno riportato i giornali locali, il piccolo si stava allenando. Più precisamente stava facendo lo slalom tra i coni. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire, ha avuto un forte malore. Si è accasciato a terra e nonostante i tentativi dei sanitari giunti sul posto, il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

I medici infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sul luogo dove è avvenuto il dramma, è arrivata anche una volante delle forze dell’ordine. Gli agenti ora stanno lavorando per capire bene cos’è accaduto.

Il bambino, secondo le prime testimonianze, non ha mai mostrato problemi di natura cardiaca. Infatti aveva conseguito anche regolarmente l’idoneità per eseguire lo sport. Il suo corpo ora è stato posto sotto sequestro ed è probabile che verrà sottoposto ad autopsia.

Bimbo di 9 anni morto: il messaggio del sindaco

CREDIT: F. PEZZI

La sindaca di Verrucchio, Stefania Sabba, vista la gravità della vicenda, ha voluto pubblicare un messaggio su Facebook, come cordoglio per i suoi familiari e per proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Ha scritto:

L’amministrazione partecipa commossa al dolore della comunità e si stringe intorno alla famiglia del bimbo di 9 anni, deceduto improvvisamente ieri sera sul campo da gioco. Non ci sono parole per consolare i genitori ed i parenti per questa grave perdita.