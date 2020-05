Bimbo precipitato dalla finestra dell’appartamento al quarto piano: non è in pericolo di vita Padova, bimbo precipitato dalla finestra: la ricostruzione degli inquirenti

Una vicenda che ha dell’incredibile è avvenuta lo scorso martedì. Un bimbo di appena diciotto mesi è precipitato dalla finestra all’appartamento al quarto piano. E’ stato subito soccorso ma, secondo le prime indiscrezioni, non sarebbe in pericolo di vita è ricoverato ed i medici stanno facendo tutti gli accertamenti del caso.

Un evento che si sarebbe potuto trasformare in tragedia, ma che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze per il piccolo, che ore è ricoverato in ospedale.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto al quartiere Santa Rita di Padova. Tutto stava procedendo tranquillamente in casa e fino a quel momento non era accaduto nulla di strano. Gli inquirenti, in una prima ricostruzione, hanno scoperto che nell’abitazione c’era la madre ed i suoi cinque figli mentre il papà era fuori a lavoro. La famiglia è originaria del Togo ma ha la cittadinanza italiana.

Il piccolo, che era in una delle stanze della sorella, ha approfittato di un momento di distrazione, si è arrampicato su una sedia e si è affacciato alla finestra perdendo poi l’equilibrio e precipitando nel vuoto dal quarto piano.

E’ stato lanciato l’allarme immediatamente ed i soccorritori sono arrivati sul posto dopo pochi minuti. Il bimbo è stato portato d’urgenza in ospedale, ma i medici sin da subito hanno capito che la sua situazione non era grave.

Hanno scelto, in via precauzionale, di ricoverarlo lo stesso per fare tutti gli accertamenti. Gli inquirenti, secondo la prima ricostruzione, hanno capito che non ha riportato gravi conseguenze essendo precipitato sul fianco ed è proprio questo che pare gli abbia salvato la vita.

Le indagini delle forze dell’ordine non si sono ancora concluse ed il piccolo è ancora ricoverato, per capire meglio le sue condizioni di salute. Tutta la comunità, proprio come la famiglia, è sconvolta da questo terribile incidente.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.