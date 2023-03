Dramma nella stazione di Bologna, bambino di 11 anni scende dal treno, che riparte in pochi minuti: è rimasto da solo in stazione

Un episodio che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, è quello avvenuto nella serata di venerdì 10 marzo, nella stazione di Bologna. Un bambino di 11 anni è sceso dal treno, senza che la mamma se ne rendesse conto ed è rimasto da solo in stazione.

Il tempestivo intervento della Polizia Ferroviaria ed anche del capo treno, ha evitato che l’accaduto avesse un brutto finale. Il piccolo è rimasto nella stanza degli agenti aspettando la mamma.

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda, per fortuna. Alcuni media locali hanno ricostruito i fatti e tutti sono felici, perché nonostante il grande spavento, il bimbo e la mamma si sono potuti riabbracciare.

Da ciò che è emerso fino ad adesso, la donna originaria dell’Arabia Saudita ha intrapreso un viaggio su un treno Freccia Rossa, partito da Lecce e diretto a Torino. Fino a quel momento tutto per loro stava procedendo normalmente.

All’improvviso, alla fermata di Bologna, il piccolo è sceso dal mezzo, forse perché credeva che la sosta fosse più lunga. Pochi istanti dopo, il treno è ripartito, lasciando il bambino da solo in stazione.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria che erano in quel posto, nel vedere il piccolo da solo, si sono subito avvicinati per capire cosa gli stesse accadendo, ma hanno avuto delle difficoltà perché non conosceva bene la lingua italiana.

Bambino di 11 anni solo in stazione, ha riabbracciato la madre

In quei minuti la mamma si è anche resa conto che il figlio non era più sul treno. Per questo motivo si è recata subito dal capo treno per chiedere aiuto.

Quest’ultimo ha chiamato la stazione ed ha scoperto che era ancora lì. Per fortuna gli agenti hanno tranquillizzato la donna, facendola parlare proprio con il figlio.

La madre è scesa nella stazione successiva ed ha preso il treno per tornare indietro. Nel frattempo, il piccolo ha aspettato il suo ritorno con gli agenti e i due si sono potuti riabbracciare in breve tempo. Grazie all’intervento degli agenti, la vicenda ha avuto un lieto fine.