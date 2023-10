Si è spenta dopo un lungo mese di agonia Eleonora Manfredini, una giovane donna di 27 anni, che purtroppo lo scorso 22 settembre, era rimasta coinvolta in un grave sinistro. Il marito in queste lunghe settimane, ha sempre voluto informare tutti di ciò che stavano vivendo.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che ora stanno vivendo i familiari della giovane donna, visto il grave lutto che hanno subito. In tanti hanno voluto ricordarla con un post sui social.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti lo scorso 22 settembre. Precisamente in via Giardini Sud, in direzione Pavullo, nel comune di Serramazzoni, nella provincia di Bologna.

Eleonora come ogni giorno era andata a lavoro e dopo aver finito il suo turno, ha ripreso la sua auto per rientrare a casa dal marito. Era alla guida della sua Toyota Yaris.

Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, la ragazza è uscita fuori strada. Successivamente è precipitata in un terrapieno per un’altezza di circa 6 metri.

I passanti si sono presto resi conto della gravità del sinistro. Per questo hanno chiesto l’intervento urgente dei sanitari, che sono intervenuti sul posto anche con l’elisoccorso.

Il decesso di Eleonora Manfredini dopo il grave incidente

Da quel giorno Eleonora era ricoverata al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna. Però nella giornata del 20 settembre, a causa di un peggioramento improvviso delle sue condizioni, ha perso la vita. Il marito di Eleonora nei giorni in cui era ricoverata, in un post sui social, ha scritto:

Ele è in rianimazione che sta lottando con tutta sé stessa e sembra che stiano andando per la strada giusta. Io non ho mai pianto così tanto da quando sono nato. Non smetto mai di crederci. Lei è forte e sono sicuro che ce la farà.

Era il 24 settembre quando l’uomo ha pubblicato questo messaggio. Nessuno però avrebbe mai immaginato che circa un mese dopo, ci sarebbe stato un epilogo simile. In queste ore sono davvero tante le persone che stanno ricordando la giovane ragazza con dei messaggi sui social.