Dramma a Bolzano, 61enne aggredita sotto casa: era scesa in garage per riattaccare la corrente, staccata come trappola

Un nuovo tentato delitto è quello che si è consumato nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 febbraio, nella città di Bolzano. Purtroppo una 61enne, si trova ora ricoverata in ospedale, in condizioni molto gravi, ma è emerso che non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Gli agenti intervenuti sul posto, al momento stanno lavorando per riuscire a rintracciare il compagno della figlia, che per ora risulta essere scomparso. Da ciò che è emerso che in casa con lei c’erano i suoi nipotini, che non si sarebbero accorti di nulla.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media, il dramma è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra martedì 13 e mercoledì 14 febbraio. Precisamente sotto una palazzina che si trova in via Cavour, nella città di Bolzano.

La donna che ha 61 anni, è una fisioterapista molto conosciuta in città. Da ciò che è venuto fuori, quella sera era in casa con i suoi nipotini e sembrerebbe che erano appena rientrati a casa, dopo essere andati a Monaco. Quando all’improvviso, è scattata la corrente e la nonna si è subito allarmata.

L’aggressione alla 61enne, mentre era sotto casa

Di conseguenza, è subito scesa in garage, per riuscire a riattaccarla. Tuttavia, una volta arrivata alle scale, sembrerebbe che una persona che lei conosceva molto bene, l’abbia colpita. Non è ancora chiaro se con un bastone o con l’arma da taglio.

I nipotini che in quei minuti erano in casa, non si sarebbero resi conto di nulla. Probabilmente sono stati alcuni vicini a trovarla a terra, esanime. Da qui il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine. Hanno disposto per la donna il ricovero d’urgenza al nosocomio San Maurizio di Bolzano.

Da ciò che è emerso non dovrebbe essere in pericolo di vita. Per gli agenti intervenuti nella casa, qualcuno ha attirato la donna nella trappola, staccando la luce. Ora si sta cercando il compagno della figlia, che al momento avrebbe fatto perdere le sue tracce. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.