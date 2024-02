Il dramma di Ombretta Castellani, l'infermiera di 50 anni morta dopo il crollo della legnaia in casa

Sono davvero tante le persone sconvolte ed addolorate per l’improvvisa scomparsa di Ombretta Castellani, l’infermiera 50enne che nella giornata di mercoledì 31 gennaio, ha perso la vita. Una catasta di legna le è crollata addosso, provocando quindi il suo straziante decesso.

La donna era molto conosciuta, perché in questi anni ha lavorato come infermiera. Tutti l’hanno descritta come una persona sempre pronta ad aiutare gli altri e chi ne aveva più bisogno.

Il triste episodio è avvenuto intorno alle 16.30 di mercoledì 31 gennaio. Precisamente nell’abitazione della sua famiglia, che si trova in via Erbe, nel piccolo comune di Roncade, che si trova nella provincia di Treviso.

Ombretta in quella giornata era da sola in casa. Con lei non c’era nessuno e forse stava facendo tutte le faccende domestiche che faceva sempre.

A quell’ora era uscita fuori, per prendere la legna, per tenere acceso il fuoco. Quando all’improvviso, tutti quei pezzi di legna le sono crollati addosso tutti insieme. I vicini nel sentire quel forte rumore, si sono subito allarmati.

Hanno chiesto l’intervento dei sanitari, che si sono presto resi conto che la situazione era davvero grave. Per questo motivo sono intervenuti sul posto in pochissimi minuti. Lo scopo era proprio quello di salvare la vita della donna.

Il decesso di Ombretta Castellani dopo il crollo della legna

Tutti insieme hanno fatto il possibile per riuscire a liberarla da quella trappola. Hanno anche cercato a lungo di rianimarla a lungo, però il cuore di Ombretta non ha mai ripreso a battere.

I medici intervenuti nella sua abitazione, purtroppo non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti, che ora stanno cercando di capire cosa è successo, ma tutto fa pensare ad una triste fatalità.

La scomparsa così improvvisa e straziante di Ombretta ha lasciato dolore e sconforto nei cuori dei suoi cari, ma anche in quelli di tutta la comunità. In tanti la stanno ricordando con dei messaggi di cordoglio ed affetto sui social.