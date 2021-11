Anche per l’anno 2021, il Governo ha approvato il Bonus Natale. Si tratta di incentivi destinati a pensionati che ricevono la pensione pari al trattamento minino. Questi, dunque, avranno la possibilità di ricevere una cifra pari a 154,94 prevista da tale agevolazione. Ecco come richiedere tale Bonus e tutte le informazioni che lo riguardano.

Come già anticipato, anche quest’anno il Governo metterà a disposizione il Bonus Natale 2021. Si tratta di un’agevolazione approvata con la Legge Finanziaria del 2001 e che riguarda principalmente i pensionati che ricevono una pensione pari al minimo. Grazie a tale agevolazione questi potranno godere della cifra di 154,94 euro.

Per chi non ne fosse a conoscenza, vi informiamo che il Bonus Natale sarà disponibile a partire dal 25 novembre. L’assegno potrà essere ritirato presso gli uffici postali. Per coloro, invece, che ricevono la pensione sul proprio conto corrente, il Bonus Natale verrà erogato in maniera diversa. Scopriamo insieme come.

Coloro che ricevono la pensione sul conto corrente e vogliono usufruire dell’agevolazione prevista dal Governo, il bonus sarà erogato qualche giorno dopo rispetto agli uffici postali. In questo caso c’è da dire che coloro che possono beneficiare del Bonus potranno ricevere tale agevolazione a partire dal primo dicembre.

Oltre a tutte queste informazioni a riguardo, bisogna ricordare anche un altro importante requisito. Il reddito personale del beneficiario non deve essere maggiore a 10.043,87 euro. Nel caso in cui, invece, i beneficiari siano coniugati il reddito non deve essere superiore ad una cifra pari a 20.087,73.

Il periodo natalizio si avvicina e con esso anche la voglia di fare i primi regali. Questo Bonus si presenta come un’occasione perfetta in questo periodo. Una bella sorpresa, dunque, per gli italiani per i quali è in arrivo questa agevolazione prima del periodo di Natale. Da non dimenticare, ovviamente, che la procedura verrà gestita telematicamente sul sito dell’INPS.