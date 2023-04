Al momento sono in corso tutte le indagini per capire la causa dietro l’improvviso e straziante decesso di Giada Calanchini, la 22enne precipitata dal balcone della casa del suo ex ragazzo. Gli agenti stanno cercando di capire se ci sono responsabilità da parte dei presenti.

Sono ancora tanti i punti da chiarire dietro questo episodio. Di conseguenza, le forze dell’ordine hanno posto il suo ex fidanzato ad un interrogatorio, ma su cosa ha dichiarato, c’è il massimo riserbo.

I fatti sono avvenuti intorno all’1.30 di notte, tra domenica 23 e lunedì 24 aprile. Precisamente nel comune di Bosa, che si trova nella provincia di Nuoro.

Giada in realtà era romana, ma si era recata lì, forse per risolvere i problemi con il suo ex. Di conseguenza dopo aver passato la serata con lui ed alcuni suoi amici, alla festa locale “Bosa Beer Fest”, sono tornati nella casa del ragazzo.

Non si sa bene cosa sia successo in quei minuti. L’unica cosa certa è che sono stati proprio alcuni passanti a chiedere l’intervento dei sanitari, dopo aver trovato il corpo della ragazza a terra, in condizioni disperate.

I medici sono presto arrivati sul posto e con la speranza di salvarle la vita, l’hanno trasportata anche all’ospedale San Francesco di Nuoro. L’hanno sottoposta ad un delicato intervento, ma poche ore dopo la giovane ha esalato il suo ultimo respiro. Troppo gravi le sue condizioni.

Le indagini per il decesso di Giada Calanchini

Gli inquirenti hanno deciso ora di avviare un’inchiesta, anche per ricostruire le sue ultime ore di vita. Hanno posto sotto sequestro la casa del 25enne e lo hanno anche sottoposto ad interrogatorio. Tuttavia, ciò che il ragazzo ha dichiarato, ancora non è stato reso noto.

Gli agenti hanno anche ascoltato i racconti dei ragazzi che erano con loro in quei minuti. Le informazioni utili potrebbero arrivare proprio dal telefono di Giada e dalle ultime chat sui social.

Si ipotizza che la ragazza possa aver fatto un gesto dimostrativo e che poi ha perso l’equilibrio, precipitando dal balcone al terzo piano. Ovviamente queste sono solo ipotesi, ma saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questo straziante episodio.