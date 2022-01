Nel corso delle ultime ore una tragedia si è imbattuta in Brasile, in particolare in Minas Gerais, uno stato brasiliano sudorientale. Un’imponente lastra di roccia è cadute nel lago nelle barche dei turisti causando morti e dispersi. Attualmente il bilancio conta 7 vittime, tre dispersi e e almeno 9 feriti gravi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente un tragico incidente ha colpito il Brasile. Nello stato brasiliano sudorientale di Minas Gerais sono morte 7 persone a causa della caduta di un tratto di scogliera sulle barche dei turisti che stava navigando nel lago di Furnas. Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Le barche con sopra i turisti sulle quali è caduto il lastro di roccia erano partite tra le città di Sao da Barra e Capitolo. Stando alle dichiarazioni che hanno rilasciato alcuni funzionari, a causare il dramma sono state delle forti piogge che hanno colpito la zona nell’ultimo periodo.

In base all’attuale bilancio, si possono contare sette vittime coinvolte nell’incidente, tre dispersi e almeno nove feriti in modo grave. Secondo quanto affermato dai vigili del fuoco, tale stima è stata effettuate sulla base di testimonianze, agenzie turistiche e parenti. Tuttavia un precedente rapporto riportava sei morti e venti dispersi.

Il lago in cui si è consumata la tragedia è famoso per le sue acque verdi e la spettacolare sfilata di pareti rocciose. Tuttavia, nel corso dell’ultimo periodo, lo stato di Minas Gerais è stato devastato dall’emergere di intense e incessanti piogge. Alla luce di queste numerose sono state le inondazioni e i danni.

Oltre al lago, anche molte scuole, ospedali e altre infrastrutture hanno sono stati oggetto di danni . Stando ad una stima effettuata dall’UNICEF, la popolazione totale colpita dalle piogge è pari a 815.597 e il 101.256 sono persone bisognosi. Per quanto riguarda gli sfollati che soggiornano in rifugi sono circa 28.224 e 73032 le persone ospitate da familiari e amici.