Brescia, bimba di 14 mesi ha perso la vita: è stata colpita da un malore Brescia, bimba ha perso la vita: è stata colta da un malore improvviso durante la visita dal pediatra

Una vera e propria vicenda drammatica, è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 22 maggio. Una bimba di soli 14 mesi ha perso la vita. Era dal pediatra per un controllo ed è stata colpita da un arresto cardiaco. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto la sua famiglia per questa tragica ed improvvisa perdita.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Visano, un piccolo comune in provincia di Brescia. Durante il controllo si è consumata la tragedia ed i soccorritori intervenuti, non hanno potuto fare nulla.

La bimba viveva a Montichiari con i genitori e nella giornata di ieri, si sono recati dal pediatra per un controllo. Tutto era tranquillo e fino a quel momento non era accaduto nulla di strano.

All’improvviso però, la piccola Benedetta è stata colpita da un arresto cardiaco. Il 118 è stato allertato immediatamente ed è arrivato tempestivamente sul luogo dell’accaduto.

I soccorritori hanno tentato di fare il possibile per salvarla, ma per la bambina si è rivelata vana anche la corsa all’ospedale di Verona. Infatti, una volta arrivata, i medici ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Non c’è stato nulla da fare.

La notizia di questo tragica morte si è presto diffusa in tutta la comunità di Montichiari e tutti ora stanno facendo il possibile per stare vicino alla famiglia, che è molto conosciuta nella zona e che è distrutta da questa grande perdita.

Non è chiaro se il corpo della bimba verrà sottoposto ad autopsia per fugare i dubbi dei genitori. La madre ed il padre, Cristian e Cristiana Spagnoli, vogliono capire il motivo della morte della loro bambina.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.