Lutto in provincia di Brescia, travolta dall'auto che stava guidando per lavoro, Claudia Pini è morta a 51 anni

All’arrivo dei sanitari purtroppo per Claudia Pini non c’era più nulla da fare. La giovane mamma di 51 anni, che da qualche mese lavorava come guardia giurata, ha perso la vita proprio investita dall’auto da cui era appena scesa. Probabilmente si era dimentica di mettere il freno a mano.

In tanti al momento stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia, che ha subito una perdita così straziante ed improvvisa. Il suo funerale è previsto per la giornata di oggi.

I fatti sono iniziati nella notte tra sabato 17 e domenica 18 settembre. Precisamente lungo via Valle, che si trova nel piccolo comune di Agnosine, in provincia di Brescia.

La donna aveva iniziato a lavorare da qualche mese come guardia giurata con la G4 Vigilanza di Brescia. Intorno a mezzanotte era uscita per fare un controllo.

Tuttavia, un passante che stava per rientrare nella sua abitazione, ha trovato la sua macchina di servizio ancora accesa e lei che era esanime a terra. Per questo ha lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine.

La telefona è arrivata alla centrale intorno all’1 e 20. Per questo si pensa che la giovane mamma per circa un’ora, sia rimasta lì senza che nessuno si rendesse conto di ciò che le era successo.

Investita dall’auto che stava guidando, l’ipotesi sul decesso di Claudia Pini

Gli agenti intervenuti sul luogo in cui è avvenuto il dramma, credono che la donna sia scesa dalla macchina, che era senza marcia e probabilmente per una distrazione, ha anche dimenticato di mettere il freno a mano.

Per questo senza che lei se ne rendesse conto, è stata investita, ma le contusioni riportate per lei sono risultate essere troppo gravi. Infatti dopo che i Vigili del Fuoco l’hanno liberata, i dottori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Nonostante la gravità dell’accaduto, la famiglia ha già avuto il nulla osta per la salma. Infatti potranno celebrare il suo funerale nella mattinata di oggi, martedì 20 settembre. Claudia Pini ha lasciato un figlio appena maggiorenne Nicola e la figlia 14enne Valentina.