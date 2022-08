Un drammatico incidente stradale è quello avvenuto nella mattinata di lunedì 22 agosto nella zona di Milano. La vittima purtroppo è una donna di 44 anni, che dopo esser caduta dallo scooter, è stata travolta da un’auto. I medici intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le generalità della vittima sono ancora ignote.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 11 di lunedì 22 agosto. Precisamente lungo la Tangenziale Ovest di Milano. Tra le uscite di Settimo Milanese e Milano San Siro.

La ragazza pare che fosse a bordo dello scooter con un altro ragazzo, che era alla guida. Quando all’improvviso per cause ancora da chiarire, si sono scontrati con una macchina.

Purtroppo nell’impatto sono caduti a terra ed è proprio a questo punto che è sopraggiunto un altro veicolo, che l’ha investita. Le sue condizioni infatti, sono apparse disperate sin da subito.

I presenti si sono presto resi conto che la situazione era molto grave, per questo hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine ed anche ai sanitari. Sul posto sono arrivate ben 4 ambulanze.

Incidente a Milano, il decesso della donna di 44 anni

Purtroppo i medici arrivati, per la vittima non sono riusciti a fare nulla. A causa dei traumi riportati è morta ed infatti non sono riusciti a far altro che constatare il suo drammatico decesso.

Il ragazzo di 30 anni che era alla guida dello scooter è rimasto ferito, ma non risulta essere in pericolo di vita. Ora si trova ricoverato all’ospedale San Carlo di Milano, per tutte le cure necessarie e i controlli di routine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia della locale stazione, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.