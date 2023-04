Un episodio davvero grave è quello che è accaduto nella mattina di ieri, sabato 29 aprile, nella città di Viterbo. Una donna di 40 anni, purtroppo ha perso la vita dopo il trasporto in ospedale, è precipitata dal balcone della casa e le contusioni riportate, per lei sono risultate essere troppo gravi.

Gli inquirenti stanno cercando di capire il ruolo di un uomo, che da ciò che hanno raccontato, si è allontanata dalla palazzina, nel momento in cui la signora è caduta.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di sabato 29 aprile. Precisamente in una palazzina che si trova in via del Rapezzuolo, nella città di Viterbo.

La donna di origini sudamericane, era nella sua abitazione. Gli agenti sono riusciti anche a rintracciare il marito, che lavora come bracciante agricolo, anche la sua posizione è al vaglio delle forze dell’ordine.

Da ciò che è emerso la ragazza è precipitata dalla finestra della sua abitazione. I primi a chiedere l’aiuto dei soccorsi, sono stati proprio alcuni passanti, che l’hanno vista in strada ormai esanime.

I sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti e vista la gravità dell’accaduto, hanno disposto il suo trasferimento urgente all’ospedale Belcolle. Però è proprio qui che poso dopo il suo ricovero, ha perso la vita.

Le indagini per il decesso della donna di 40 anni

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che ovviamente stanno prendendo in considerazioni tutte le ipotesi del caso. Ora stanno visionando i filmati di alcune telecamere presenti nella zona.

Un testimone inoltre, ha raccontato di aver visto un uomo allontanarsi da quella palazzina, poco dopo la caduta della donna dalla finestra.

Ovviamente, stanno anche valutando la posizione del marito. Le possibilità dietro questo episodio, sono ben due: quella dell’incidente domestico ed anche quella del delitto. La dinamica e tutte le indagini saranno a breve rese note dalle forze dell’ordine.