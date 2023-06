Solo pochi giorni fa il medico legale ha eseguito l’autopsia sul corpo della mamma di 33 anni, deceduta in seguito ad una caduta dal balcone di casa. Purtroppo da questo esame non sono arrivati ad una conclusione precisa, ma l’ipotesi è quella di una fatalità o di un gesto estremo.

Il pm che si è occupato del caso, ha deciso quindi di restituire la salma alla famiglia, per poterle dare finalmente un ultimo addio.

Il tutto è avvenuto intorno alle 16.30 di giovedì 25 maggio. Precisamente nell’abitazione in via Sorbana, nella zona ovest di Brescia, dove la famiglia di origine indiana. Lei era arrivata lì lo scorso anno con le due figlie, per raggiungere il marito.

Dal racconto dell’uomo, in quella giornata non aveva notato in lei nulla di strano. Tuttavia, la mattina erano andati in Prefettura per fare dei documenti per il congiungimento familiare e lui dice che era preoccupata.

In quei minuti era seduta sul divano con le figlie ed il marito. Tuttavia, è proprio all’improvviso che ha iniziato a stare male ed ha detto al compagno che sarebbe uscita sul balcone per prendere un po’ d’aria. Una volta fuori, avrebbe perso l’equilibrio.

Il padre di famiglia ha visto la moglie precipitare dal terzo piano. Purtroppo è finita sull’asfalto che si trova davanti ai garage del condominio e le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito.

I primi risultati dell’autopsia eseguita sul colpo della mamma di 33 anni

Purtroppo la giovane donna è deceduta poche ore dopo il suo ricovero in ospedale, troppo grave la situazione. Il pm di turno, ha deciso di fare ulteriori accertamenti e quindi di disporre l’autopsia sul corpo della madre di famiglia.

Da questo esame il medico legale non ha trovato segni di difesa o di colluttazione. Ha determinato che il suo decesso è legato allo shock emorragico causato proprio dalla caduta dal balcone.

Inoltre, non ha riscontrato dei problemi al cuore, che potevano essere l’origine del malore. Ora sarà solo la relazione completa a dare delle ulteriori risposte alla famiglia, colpita dall’improvviso lutto.