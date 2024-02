Bruce Springsteen a lutto per la morte di sua mamma Adele

Un lutto molto grave ha colpito uno dei musicisti rock più grandi di tutti i tempi, Bruce Springsteen. Sua mamma, la donna di origini italiane Adele Zerilli, originaria di Viso Equense, si è spenta all’età di 98 anni. Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso ‘The Boss’, con un toccante video postato sui suoi canali social.

È apparso nella tarda serata di ieri (ora italiana), il post con cui la rockstar ha annunciato la triste scomparsa della sua adorata mamma. Si chiamava Adele Zerilli e aveva 98 anni.

Il post pubblicato da ‘The Boss’ comprende un dolcissimo video, in cui si vede la sua anziana mamma mentre balla felice insieme al marito, accompagnato da una parte del testo di una delle sue canzoni più note, “The Wish“.

Ricordo che la mattina, mamma, sentivo suonare la tua sveglia. Stavo a letto e ti ascoltavo mentre ti preparavi per andare al lavoro. Il rumore della tua valigetta per il trucco sul lavandino. E le signore in ufficio, tutte rossetto, profumo e gonne fruscianti. E quanto sembravi sempre orgogliosa e felice mentre tornavi a casa dal lavoro.