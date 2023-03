La festa di compleanno di Bruce Willis, alla presenza della moglie, la ex Demi Moore e dei suoi figli: le bellissime immagini

Nella giornata di ieri Bruce Willis ha compiuto il suo 68esimo compleanno e lo ha festeggiato a casa sua, con tutte le persone più care, che lo amano e che gli sono ancor più vicine da quando ha scoperto di soffrire di Demenza. Davvero commoventi le dediche scritte per lui dalla moglie Emma Heming e dalla ex Demi Moore.

Credit: demimoore – Instagram

Un raggio di sole in mezzo alla tempesta nella quale Bruce Willis sta vivendo da circa un anno a questa parte. Questo è stata la giornata di ieri per l’attore e per la sua bellissima e numerosa famiglia allargata.

Da quando ha scoperto di soffrire di demenza frontotemporale, la star dei film di azione sta vivendo una discendenza sempre più ripida e dolorosa. All’inizio si era parlato di Afasia ed era stato annunciato il suo ritiro dalle scene.

Poi, qualche mese fa, una diagnosi, quella di demenze appunto, che sebbene sia sulla carta più grave, ha fatto chiarezza.

Con il passare del tempo le condizioni di Bruce sono peggiorate sempre di più e ultimamente si è detto di lui che fa fatica a riconoscere sua madre, ad intrattenere una normale conversazione, a leggere e a scrivere.

Il compleanno di Bruce Willis

Credit: emmahemingwillis – Instagram

Ogni giorno vissuto, dunque, va celebrato come un dono. E come poteva essere diversamente ieri, che l’attore ha compiuto il suo 68esimo compleanno.

Con lui c’erano la moglie attuale Emma Heming, la ex Demi Moore e tutti i loro figli. Sui profili social delle due donne sono apparsi dei video in cui si vede un Bruce sorridente, felice, che per un attimo forse ha dimenticato e fatto dimenticare le difficoltà degli ultimi mesi.

Emma Heming, in una toccante dedica, ha scritto:

Lui è amore puro. Lui è così amato. E lo amerò sempre. Buon compleanno mia dolce metà 💌 Il mio augurio di compleanno per Bruce è che voi continuiate a portarlo nelle vostre preghiere e nelle vostre vibrazioni più alte perché la sua sensibile anima dei pesci lo sentirà 🙏🏽 Grazie mille a tutti

Demi Moore, invece, ha scritto: