Brutta notizia per chi attendeva con ansia il 2021: ecco cosa non potremo fare molto spesso

Il 2020 lo saluteremo fra poche ore con tutto un altro spirito rispetto al modo in cui gli avevamo dato il benvenuto. Dopo un anno nero, a livelli inimmaginabili, finalmente potremo cambiare taccuino e passare a quello del 2021.

Week-end lungo o ponte festivo nel 2021? Valutazioni in corso

Già in tanti stanno valutando le festività, cercando di capire se sarà o meno possibile sfruttare qualche giorno di festa per organizzare un week-end lungo o addirittura un ponte festivo. Coronavirus permettendo, naturalmente.

Occasioni risicate

In tal senso, al momento è probabile che quasi nessuno stia pensando di approfittare di vari long-weekend per programmarsi vacanze o gite fuori porta. I divieti attualmente in vigore e le numerose limitazioni proposte per contenere la pandemia rimandano ogni discorso. Eppure, è giusto avere le idee chiare su quali saranno i giorni sfruttabili per godere di un po’ di libertà e relax.

Sebbene la speranza comune sia nella riapertura delle frontiere tra marzo e aprile – in Italia e all’estero – bisogna puntualizzare come saranno piuttosto limitate le occasioni da capitalizzare. Per esempio, il 25 aprile cadrà di domenica e il primo maggio di sabato.

Date da segnarsi in calendario

Anche il prossimo Ferragosto sarà di domenica. E ancora Natale, come anche Capodanno verranno di sabato. Le note positive? Poche, ve lo anticipiamo. Innanzitutto in calendario c’è da segnarsi la data del 2 giugno, che nel 2021 cadrà di mercoledì, mentre il giorno di Ognissanti sarà di lunedì e l’Immacolata Concezione (8 dicembre) di mercoledì.

La sconfitta del Covid-19 prioritario nel 2021

Insomma, le finestre utili saranno ridotte al minimo, per il dispiacere di chi si vedeva già spesso e volentieri da turista. Comunque il primo obiettivo resta, ovviamente, tornare alla normalità. Abbiamo vissuto mesi infernali, molte famiglie hanno pianto la scomparsa dei propri affetti, e sebbene ripartire sarà difficile, sconfiggere il maledetto Covid-19 costituirebbe un importante traguardo.