Elisabetta Gregoraci, Capodanno col botto: l’abito costa una fortuna

Elisabetta Gregoraci sfoggia un look impeccabile per la puntata del Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci ha lasciato, a inizio dicembre, la Casa del Grande Fratello Vip 5, ma ancora oggi resta una delle grandi protagoniste del programma. Nonostante Pierpaolo Pretelli sembra essersela dimenticata, gettandosi tra le braccia di Giulia Salemi, chiaramente l’esperienza della showgirl di origini calabresi nel reality è andata oltre la possibile love story con l’ex velino.

Elisabetta Gregoraci: Natale col figlio

Dopo aver trascorso il Natale in compagnia del piccolo Nathan Falco nella sua splendida abitazione a Monte Carlo, ha raggiunto Roma per il nuovo appuntamento con la trasmissione.

La stilista una garanzia

Sarà perché Capodanno è praticamente arrivato o perché desiderava dare prova di essere regina d’eleganza, comunque sia in studio ha sfoggiato un lungo abito da sera in total black di Elisabetta Franchi, la stilista che ha firmato quasi tutti i suoi outfit nelle recenti apparizioni.

Per l’esattezza si tratta del modello Red Carpet con scollo a barca, maniche a sbuffo, fiocco sul décolleté e una sinuosa e sensuale gonna lunga fino ai piedi. Com’è lecito aspettarsi il prezzo è da capogiro: sul sito ufficiale del marchio il capo viene venduto a 669 euro.

Sandali Gucci

Per completare il look Elisabetta Gregoraci ha scelto i sandali neri con il tacco a spillo di Gucci da 650 euro, uno dei suoi paia di scarpe preferite. Sul fronte accessori non ha rinunciato agli anelli e ai bracciali preziosi, aggiungendo all’outfit total black un tocco scintillante. Insomma, ancora una volta è risultata impeccabile.

Elisabetta Gregoraci: gustosa anticipazione

A giudicare dalla piccola anticipazione fornita nello studio di Alfonso Signorini, l’ex signora Briatore darà il meglio di sé in fatto di look domani, sebbene le toccherà, ahimè, passare la nottata tra le mura di casa. Pubblicherà delle storie sul suo profilo personale di Instagram? O in qualche modo si collegherà con il GF? Ricordiamo che il 31 dicembre è prevista una puntata speciale.