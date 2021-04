Nella giornata di mercoledì 21 aprile si è verificata una vera e propria tragedia sull’autostrada A29. Infatti, nel tratto di strada che porta Palermo verso Mazara Del Vallo un brutto incidente ha causato la morte delle due persone coinvolte. Lo schianto è avvenuto all’uscita della galleria di Fulgatore per cause ancora da accertare.

Un vero e proprio dramma quello avvenuto nella giornata del 21 aprile sull’autostrada A29. All’uscita della galleria di Fulgatore un auto su cui viaggiavano due persone è finita contro il guard rail della strada. Il brutto incidente ha causato l’immediato incendio della vettura, rendendo quindi inutile l’intervento dei soccorsi.

Infatti, le due persone presenti all’interno dell’auto sono morte carbonizzate. Attualmente, dunque, sono in corso tutte quelle procedure previste per l’identificazione dei due cadaveri. Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Tuttavia, però, l’improvviso incendio ha reso impossibile qualunque tentativo di salvezza da parte dei soccorritori.

Tempestiva è stata la ricostruzione della dinamica del brutto incidente da parte degli inquirenti. L’auto su cui viaggiavano le vittime, una Suzuki Swift, avrebbe urtato con molta violenza contro il guard rail all’uscita della galleria di Fulgatore. Dopo il violento impatto, la vettura ha iniziato a prendere fuoco circa 900 metri di distanza dallo svincolo per Dattilo.

Oltre a ciò, si pensa che la velocità con cui sia avvenuto il violento impatto non abbia dato il tempo necessario alle due vittime di rendersi conto della tragedia che si stava consumando, impendendo loro anche di uscire dalla vettura che di lì a poco sarebbe andata in fiamme.

Brutto incidente sulla A29, si sta risalendo all’identità delle vittime

Dopo il brutto incidente, il tratto dell’autostrada A29 coinvolto nella tragedia è stato temporaneamente chiuso al traffico per dar modo agli addetti di ripristinare tutte le condizioni di viabilità. In queste ore, inoltre, si sta lavorando per risalire all’identità delle due vittime grazie al lavoro degli uomini della Polizia Stradale.