“Buon Viaggio nonna”: la commovente lettera di addio del famoso attore napoletano

Abbiamo imparato ad apprezzarlo ed amarlo nei suoi ruoli nelle maggiori fiction italiane. Questi, per Luca Capuano, sono dei giorni molto difficili e attorno a lui si è stretto l’affetto dei tantissimi fan che lo seguono da sempre. Lui stesso, nella giornata di ieri, ha annunciato la scomparsa della sua cara nonna.

Credit: lucacapuanofficial – Instagram

Perdere una persona cara è la cosa peggiore che possa capitare. Lo sa bene, purtroppo, l’attore e modello napoletano, Luca Capuano che ha recentemente dovuto dire addio alla sua amata nonna. Per salutarla ha scelto di pubblicare una commovente lettera sul suo profilo Instagram:

Cara nonna, sei volata via in una giornata di sole, a modo tuo, silenziosa e discreta. Alla fine di un cammino insieme ci si lascia sempre con la stessa amarezza…perché adesso, potevamo trascorrere più tempo insieme? Ma la tua vita è stata intensa, te la sei goduta, una via lunga e densa di amore.

Queste le parole cariche di commozione scritte dall’interprete di Un Posto al Sole, che accompagnano la foto di una foglia a forma di cuore che uno dei suoi bambini ha trovato per la nonna.

Credit video: Rai – YouTube

Inutile dire che, tempestivamente, migliaia di fan hanno invaso la sezione commenti per esprimere il proprio cordoglio e per stringersi al suo fianco. Tra i tanti, sono arrivati anche i commenti di alcuni colleghi del mondo dello spettacolo, come Milena Miconi, Lucia Nunez e molti altri.

Vita e carriera di Luca Capuano

Credit: lucacapuanofficial – Instagram

Luca Capuano è nato a Napoli il 7 marzo del 1977 ed è un attore e interprete italiano. Inizia a lavorare come modello in diversi campagne pubblicitarie, prima di dedicarsi alla recitazione. Esordisce nel teatro, per poi spostarsi al cinema e in televisione.

Proprio la Tv lo ha reso famoso in tutta Italia, grazie ai suoi ruoli centrali in alcune delle fiction più acclamate degli ultimi anni. Nel 2008 entra a far parte del cast di Centovetrine, soap Opera che lascia nel 2012 per passare a Le Tre Rose di Eva. Dal 2019, invece, ha iniziato a vestire i anni dell’avvocato Aldo Leone in Un Posto al Sole.

È felicemente sposato, dal 2012, con l’attrice Carlotta Lo Greco. Dal loro amore, nel 2008 e nel 2013, sono nati due splendidi bambini.