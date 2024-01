Non ce l'ha fatta Madison Lewis, la ragazza di 17 anni ustionata dopo il gesto irresponsabile di un uomo

Una storia straziante che arriva dal Texas e che in poco tempo ha fatto il giro del mondo. Madison Lewis ha perso la vita a soli 17 anni, dopo tre settimane di agonia tra le mura di una struttura sanitaria.

La minore è deceduta per colpa di un gesto irresponsabile compiuto da un uomo, che oggi le autorità non sono ancora riuscite a rintracciare. Si è ritrovata con il 90% del corpo gravemente ustionato. A dare la trista notizia del decesso di Madison Lewis, è stata la sua mamma, attraverso un post straziate pubblicato sui social.

È con il cuore appesantito che devo scrivere questo. Maddy ha lottato con tutte le sue forze, ma il suo corpo era troppo stanco. Il buon Dio l’ha chiamata a casa questa mattina all’1:41, mentre era circondata dall’amore della sua famiglia.

Madison era una studentessa di 17 anni, un giorno stava trascorrendo una rilassante serata con gli amici. Erano vicino ad un braciere. Improvvisamente, un uomo non ancora identificato, ha lanciato una padella piena di benzina. Il braciere è esploso e una fiammata ha travolto proprio la ragazza.

La 17enne è stata subito portata in ospedale, dove è rimasta ricoverata per 3 lunghe settimane. È stata sottoposta a 3 interventi chirurgici e poi indotta in coma farmacologico. Le sue condizioni erano troppo gravi.

La mamma ha pubblicato appelli ogni giorno, chiedendo a chiunque avesse informazioni utili su quell’uomo, di farsi avanti e di recarsi alle autorità. Ha chiesto preghiere e pensieri positivi per la sua bambina. Una guerriera di soli 17 anni, che per 3 settimane ha lottato con tutte le sue forze. Purtroppo, il suo corpo fragile e stanco, alla fine si è arreso. Madison è morta tra le braccia delle persone più importanti della sua vita, che da quel drammatico incidente non l’hanno mai abbandonata. La sua storia ha già raggiunto ogni parte del mondo.