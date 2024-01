Ci sono quattro vittime nel tragico incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri in Calabria, più precisamente sulla statale 106, detta ‘Jonica’, nel tratto Calalunga – Pietragrande. Un frontale devastante tra due auto. Le persone che hanno perso la vita, tra i 19 e i 35 anni, viaggiavano tutte sulla stessa, una Fiat Panda. Ferito gravemente il conducente dell’altra vettura.

Ancora una strage sulle strade italiane, che questa volta ha causato quattro vittime ed un ferito grave.

L’incidente si è verificato in Calabria, sulla statale Jonica 106, più precisamente nel tratto Calalunga – Pietragrande, ed ha visto coinvolte due automobili, una Fiat Panda ed una Fiat Idea.

La prima, la Panda, viaggiava in direzione Reggio Calabria. Su di essa viaggiavano quattro persone, di età compresa tra i 19 e i 35 anni. L’altra auto, la Idea, viaggiava invece in direzione nord ed era guidata da un uomo di 52 anni, che era da solo.

Stando a quanto emerso le due vetture si sono scontrate frontalmente e molto violentemente, finendo entrambe completamente distrutte.

Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato una scena agghiacciante. Purtroppo, per tutti i ragazzi che viaggiavano sulla Panda non c’è stato nulla da fare.

Si chiamavano Antonella Romeo, di 19 anni, Elisa Pelle, di 25, Domenico Romeo, di 28, e Teresa Giorgi, di 35. Erano tutti originari e residenti di San Luca nel Reggino.

Il 52enne alla guida dell’altra auto, rimasto gravemente ferito, è stato invece trasportato al più vicino ospedale per le cure necessarie. Su di lui è stato effettuato anche l’alcool test, i cui risultati non sono stati resi noti.

L’ennesimo incidente sulla statale jonica solleva ancora una polemica sulla sicurezza di quel tratto stradale, troppo spesso teatro di tragedie. Su questo argomento e per mostrare vicinanza ai parenti delle vittime, hanno parlato anche le istituzioni.

Roberto Occhiuto, presidente delle Regione, ha detto:

Una preghiera per i quattro giovani deceduti in seguito al drammatico incidente sulla strada statale 106, a pochi chilometri da Catanzaro. La Calabria è in lutto per queste giovani vite spezzate. Sincero cordoglio da parte della giunta regionale alle famiglie delle vittime. Le istituzioni e la politica devono rispondere a queste tragedie con fatti concreti, non con parole. Bene che la Calabria abbia ottenuto, nella scorsa legge di bilancio, 3 miliardi di euro immediatamente spendibili per la Statale 106, ma adesso bisogna accelerare.