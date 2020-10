Un evento incredibile è avvenuto nel pomeriggio di domenica 25 ottobre, a Cagliari. Un bimbo di soli 3 anni si è allontanato da solo da casa ed ha percorso più di un chilometro. Per fortuna una coppia di fidanzati lo ha trovato ed ha allertato subito i carabinieri, che lo hanno riportato dai genitori.

Una vicenda incredibile, che si sarebbe potuta trasformare in tragedia, ma che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Per la mamma ed il papà solo un grande spavento.

Tutto è avvenuto nell’abitazione della famiglia a Cagliari. Il bambino era in casa e per lui era una giornata come le altre.

Quando all’improvviso il padre, è uscito di fretta per andare a lavoro e non si è affatto reso conto di non aver chiuso bene la porta d’ingresso. Infatti il piccolo ha approfittato di un momento di distrazione della mamma ed è uscito da solo.

Senza che la donna se ne rendesse conto, è riuscito ad aprire la porta e ad allontanarsi. Ha percorso via Balilla, fino al arrivare a via Stamira. In quei minuti, però nessuno lo ha notato.

Fino a quando una coppia di fidanzati, che stavano passeggiando in quella zona, lo hanno visto e si sono subito avvicinati per capire meglio la situazione. Hanno subito notato che era molto confuso. Gli hanno chiesto perché era da solo in quella strada.

Bimbo di 3 anni uscito da solo: l’intervento dei carabinieri

CREDIT: ALESSANDRO MOROLLA

Il bambino non ha saputo spiegare bene cos’era accaduto. Per questo i due giovani, hanno deciso di allertare d’urgenza le forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto in pochi minuti.

Nel frattempo anche la madre si era resa conto della scomparsa del figlio e dopo aver provato a cercarlo, ha deciso di lanciare l’allarme ai carabinieri.

Gli agenti che sono intervenuti hanno subito capito l’accaduto ed infatti, lo hanno riaccompagnato in fretta a casa. Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi e la mamma ed il papà hanno potuto riabbracciare presto il loro bimbo.