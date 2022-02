Sono in corso tutte le indagini del caso per capire cosa sia accaduto al piccolo Daniele Ulver, il bimbo di soli 15 mesi travolto ed ucciso da un uomo a bordo di uno scooterone. Nelle ultime ore però, sono emersi dettagli importanti su questa persona che era alla guida del veicolo a due ruote.

La tragedia di questa famiglia si è consumata nella giornata di lunedì 1 febbraio. Il bambino era sul passeggino e stava facendo una passeggiata con sua madre.

Tuttavia, proprio mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in via Cadelo, a Cagliari, sono stati travolti. In realtà un signore a bordo di un’auto si è fermato per farli passare, ma Emilio Pozzolo che era sullo scooterone, durante la manovra di sorpasso, li ha travolti in pieno.

Il piccolo Daniel ha fatto un volo di circa 15 metri. Purtroppo è morto praticamente sul colpo ed i medici nonostante il tempestivo intervento, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

L’uomo a bordo del mezzo a 2 ruote in un primo momento è fuggito via ed ha fatto perdere le sue tracce. Alla fine, intorno alle 18, sotto consiglio del suo legale, ha deciso di costituirsi al comando della Polizia Locale. In quelle ore, il ragazzo ha anche pensato al suicidio.

Gli agenti si sono messi subito a lavoro per capire la dinamica dell’accaduto. Nelle ultime ore hanno scoperto che Emilio Pozzolo non poteva guidare quel mezzo, poiché a causa di un problema con la giustizia che ha avuto nel 2017, gli era stata ritirata la patente.

Il racconto dell’incidente in cui ha perso la vita il piccolo Daniele Ulver

Inoltre, dagli esami effettuati in ospedale l’alcol test è risultato negativo. Tuttavia, ora gli agenti sono in attesa dei risultati degli esami tossicologici.

Emilio Pozzolo ha raccontato al suo legale di non aver visto il passeggino, poiché abbaiato dal sole. Ha dichiarato solo di aver visto la sagoma della mamma. L’uomo a bordo della macchina che si era fermata per farli attraversare, nella sua testimonianza ha detto: