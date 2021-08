Un drammatico incidente stradale è avvenuto in provincia di Cagliari nella giornata di domenica 8 agosto. Purtroppo nell’impatto è morta una ragazza di soli 26 anni, chiamata Giulia Serra. I sanitari intervenuti non hanno potuto fare nulla per salvarla, ma hanno potuto solo constatare il suo decesso.

CREDIT: FACEBOOK

Un incidente molto grave, che ha portato a conseguenze tragiche. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, per liberare i feriti dalle lamiere.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato nella mattinata di domenica 8 agosto. Precisamente sulla strada statale 126, a Guspini, piccolo comune in provincia di Cagliari.

Una Opel Corsa sulla quale viaggiavano due signori di circa 40 anni, si è scontrata con un Fiat Doblò. In questo veicolo c’erano 5 ragazzi e tra questi anche Giulia Serra.

La 26enne era seduta sul sedile posteriore e dopo l’impatto è praticamente morta sul colpo. I presenti hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorritori, che sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti.

I medici hanno provato a rianimarla per poco tempo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso. Per lei in pratica non c’è stato più nulla da fare. Si è spenta davanti agli occhi dei suoi amici.

La dinamica dell’incidente in cui è morta Giulia Serra

Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco. Gli agenti hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a liberare i feriti dalle lamiere dei due veicoli.

La dinamica di quanto accaduto è ora al vaglio dei carabinieri della locale stazione. Gli inquirenti al momento stanno cercando di capire come è avvenuto l’incidente ed anche le eventuali responsabilità.

Anche altre 5 persone sono rimaste gravemente ferite. Due sono stati trasportati all’ospedale Brotzu di Cagliari. Altri due al nosocomio San Martino di Muravera e l’ultimo al San Gavino di Monreale.