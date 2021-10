Zaira Luciano non ce l’ha fatta, si è spenta a 23 anni, dopo 10 lunghi giorni di ricovero in ospedale, poiché i medici non sono riusciti a fare nulla per aiutarla. Una notizia drammatica, che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Purtroppo nonostante i disperati tentativi dei sanitari, la situazione della ragazza era troppo grave.

Un lutto tragico ed improvviso, che ha scosso l’intera comunità di Palau, piccolo comune in provincia di Cagliari. I genitori sono molto conosciuti, poiché hanno un ristorante da diverso tempo.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata lo scorso 10 ottobre. Precisamente a Baunei, mentre i due fidanzati erano su un quad per un’escursione.

Doveva essere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. I ragazzi erano usciti per passare del tempo insieme e per fare qualcosa di diverso.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, mentre erano sul mezzo a 4 ruote, il fidanzato all’improvviso ne ha perso il controllo. Sono precipitati da un dirupo per un’altezza di circa 30 metri.

I presenti si sono presto resi conto che la situazione era drammatica. Infatti hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorritori. I medici, vista la gravità della vicenda, hanno deciso di andare sul posto con un elisoccorso. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Brotzu, di Cagliari. Mentre Zaira è stata intubata e portata d’urgenza nel nosocomio San Francesco, di Nuoro.

Il tragico ed improvviso decesso di Zaira Luciano

Lo stesso staff ospedaliero per giorni ha fatto il possibile per aiutarla. Dai primi esami è emerso che aveva riportato dei traumi gravi alla testa e all’addome. La sua situazione era davvero critica.

Zaira ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine nella mattinata di venerdì 22 ottobre, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutti.

In tanti, quando sono venuti a conoscenza della drammatica perdita, hanno scritto dei messaggi di cordoglio sui social. Tutti l’hanno descritta come una ragazza dolce e solare. Aveva una gran voglia di vivere e di divertirsi, ma il destino le ha fatto un brutto scherzo.