Cagnolina rivede la sua proprietaria dopo due mesi: la commovente reazione Dopo due mesi di lontananza, cagnolina rivede la sua proprietaria e non riesce a trattenere l'emozione

Il Governo, con la Fase 2, ha permesso ai cittadini di rivedere i propri congiunti, i propri affetti la propria famiglia e per molte persone, tra questi ci sono anche gli amici a quattro zampe. Questo video si è diffuso sui social network e riprende una cagnolina che rivede la sua padrona, dopo due mesi di lontananza, a causa della quarantena.

Le immagini sono emozionanti e la reazione dell’animale, commovente. Si può sentire la sua felicità, i suoi versi pieni di gioia, nel rivedere la sua Jessica, la sua padroncina che tanto le mancava.

La giovane ha pubblicato il video sulla nuova app del momento, Tik Tok. Eccolo qui:

“Finalmente sono potuta tornare a prenderla”, poche semplici parole, ma piene di significato.

C’è chi si è separato dai propri fidanzati, dai propri genitori e chi come questa ragazza, dai propri animali domestici.

La ragione per la quale Jessica è stata lontana, non è stata resa nota, ma molti giovani sono rimasti nelle città in cui lavorano o dove studiano e non hanno avuto la possibilità di tornare nel proprio comune di residenza, come facevano invece prima, periodicamente o ogni fine settimana.

La storia di Jessica e della sua cagnolina ci dimostra ancora una volta che gli animali hanno dei sentimenti e sono in grado di provare le emozioni proprio come gli esseri umani.

Basta solo guardare quello che ha fatto questa cucciola, quando ha visto Jessica entrare dal cancello.

L’eccitazione, i saltelli, il pianto, lo scodinzolare. Un video capace di farti scendere una lacrima.

Un grazie speciale va alla ragazza, perché ha deciso di condividere un momento così speciale, con il mondo social, regalandoci un’emozione grande, che di certo non dimenticheremo!