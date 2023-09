Mondo del calcio femminile sotto choc per quanto accaduto alla ventiseienne Violeta Mițul. La calciatrice ha perso la vita mentre stava facendo un’escursione in montagna.

Era molto conosciuta anche in Italia per aver indossato la maglia della Apulia Trani. La triste vicenda è stata resa nota dalla federazione calcistica moldava:

Con profonda tristezza e il dolore nell’animo, la federazione calcistica moldava esprime sincere condoglianze e profondo rammarico per la scomparsa della giocatrice della nazionale di calcio Violeta Mițul. Una delle migliori giocatrici della nazionale femminile ha subito un tragico incidente durante un’escursione in montagna, dove era con le sue compagne di Club.

Poco dopo anche la UEFA ha pubblicato un comunicato ufficiale per salutare la grande calciatrice:

Il calcio europeo piange la giocatrice della nazionale moldava Violeta Mițul, scomparsa a soli 26 anni in seguito ad un tragico incidente. Riposa in pace.

Violeta Mițul ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che l’amavano e la conoscevano e anche in quello dei suoi tantissimi ammiratori. Ha giocato più di 40 partite con la nazionale moldava e si era fatta conoscere anche l’Italia per aver indossato la maglia della Apulia Trani, durante il campionato che ha portato la squadra in serie B. La 26enne ha giocato anche in Spagna, prima di indossare la maglia dell’Ungmennafelagio Einherji.

I dettagli del decesso di Violeta Mițul non sono ancora stati resi noti

La notizia si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, attraverso i numerosi post pubblicati e condivisi sui social network. Sono tantissimi i pensieri lasciati per la giovane calciatrice e i messaggi di cordoglio per la sua famiglia. Non è ancora chiaro cosa sia precisamente accaduto, la giovane si trovava con le sue amiche e compagne in montagna per un’escursione, quando è accaduto l’imprevedibile. Ulteriori dettagli saranno diffusi, sicuramente, nei prossimi giorni.