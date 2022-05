Una storia davvero straziante è quella che stiamo per raccontarvi. Una giovane donna di 38 anni, chiamata Angela Dawn Flores, ha ucciso i suoi 3 figli con l’aiuto del figlio più grande. Il tutto è avvenuto nel giorno della Festa della Mamma.

Una vicenda che ovviamente ha sconvolto migliaia di persone. In tanti si chiedono come sia potuta accadere una cosa del genere e come nessuno sia riuscito a fermare in tempo la donna.

Il dramma è avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Woodland Hill, in California.

Il giorno prima alcuni vicini hanno allertato le forze dell’ordine, poiché hanno notato che la donna aveva dei comportamenti strani. Era andata a sedersi sul giardino con una Bibbia in mano, ma urlava sempre le stesse frasi.

Ovviamente la gente nel vederla, si era spaventata ed hanno chiesto l’intervento degli agenti. La mattina successiva, intorno alle 7.40, è stata proprio Angela a chiedere l’intervento dei poliziotti. Una volta entrati in casa, è venuta fuori una triste realtà.

La mamma con l’aiuto del figlio maggiore di 16 anni, ha ucciso Natalie di 12 anni, Kevin di 10 anni e Nathan di 8 anni. All’arrivo dei medici per loro non c’era più nulla da fare.

Le indagini per la vicenda di Angela Dawn Flores

Per gli agenti i tre bambini hanno perso la vita il giorno precedente, ma sarà solo l’autopsia disposta sui corpi a dare delle risposte concrete su ciò che è successo davvero.

La mamma è ora nel carcere di Los Angeles, ma non ha ancora dato spiegazioni del motivo dietro la strage che ha compiuto in casa. Il figlio maggiore è l’unico sopravvissuto ed è accusato di esser un complice della madre. Infatti anche lui è rinchiuso nel carcere di Sylmar Junevile Hall.

Angela Dawn Flores fino a pochi mesi fa viveva a Los Angeles e lavorava come agente immobiliare. Si era trasferita in California e per tutti sembravano essere una famiglia normale e serena.