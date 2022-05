California: donna viene spinta per sbaglio e vince 10 milioni di dollari

Non capita ogni giorno venire spinti per sbaglio e vincere 10 milioni di dollari. Eppure un episodio del genere è accaduto a Laquedra Edwards in California lo scorso novembre. La protagonista della vicenda stava scegliendo un gratta e vinci quando una spinta le ha fatto premere il pulsante sbagliato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Questa è la storia di Laquedra Edwards, la donna che è stata spinta per sbaglio ed ha vinto 10 milioni di dollari. La vicenda si è verificata lo scorso novembre in California. La donna si trovava in un supermercato di Los Angeles quando ha pensato di fermarsi per inserire i soldi in una macchinetta che distribuisce biglietti simili ai gratta e vinci. Ad un certo punto, ha ricevuto una spinta da parte di un passante che in quel momento non si è neanche scusato con lei:

Non si è neanche scusato e se n’è andato

California: il racconto di Laquedra Edwars

Laquedra è solita comprare biglietti molto economici. Tuttavia, a causa del piccolo incidente, il distributore ha erogato un gratta e vinci da 30 euro senza ridare resto. Inutile dire che Laquedra si è subito infastidita per quello che era appena accaduto.

Tuttavia, qualche minuto dopo il suo broncio si è trasformato in qualcosa di completamente diverso. Infatti, quando la donna si è chiusa in macchina per scoprire il premio del biglietto non ha potuto credere a suoi occhi. Quel gesto maleducato da parte del passante sconosciuto gli ha fatto vincere ben 10 milioni di dollari.

A rendere pubblico il racconto della vicenda è stata lei stessa a Npr. Queste sono state le sue parole: